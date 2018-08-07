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ABD'de tüketici kredileri beklentinin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 10,2 milyar dolar artarak beklentinin altında kaldı.

AA | 07.08.2018 - 23:35..
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ABD Merkez Bankasının raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10,2 milyar dolar (yüzde 3,1) artarak 3 trilyon 907 milyar dolara ulaştı.

ABD'de tüketici kredileri beklentinin altında kaldı

AZALMA YAŞANABİLİR

Mayısta son 6 ayın en hızlı yükselişini kaydeden veriye ilişkin haziran beklentisi 16 milyar dolar seviyesindeydi. Tüketici kredilerinin beklentinin altında kalmasında kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin haziranda yüzde 0,2 gerilemesi belirleyici oldu. Öte yandan, ev, otomobil ve öğrenci borçları gibi devir yapmayan kredilerin yüzde 4,4 yükseldiği bildirildi.

Raporda ayrıca mayıs ayı tüketici kredilerindeki artışın 24,6 milyar dolardan 24,3 milyar dolara revize edildiği kaydedildi.

Analistler, özellikle kredi kartı borçlarındaki düşüşün ABD ekonomisinin yüzde 70'ine yakınını oluşturan tüketici harcamalarında azalma yaşanabileceğine işaret ettiğini belirtti.

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