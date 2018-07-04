taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6735
EURO
5,4516
ALTIN
188,86
PETR
78,1400

ABD'de Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın

ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater Park kentinde Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın çıktı.

İHA | 04.07.2018 - 08:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD’nin New Jersey eyaletinin Edgewater Parkkentinde 130 numaralı yol üzerinde bulunan Edgewater Park apartman kompleksinde bir dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AİLELER TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı apartman kompleksinde oturan Türk ailelerin kısa sürede tahliye edildikleri belirtildi.

Aysun Çakır adında Türk’ün evinin tamamen yandığı ve 6 yaşındaki oğluyla son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkartıldığı ifade edildi.

ABD'de Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın

Yetkililer yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bir dairede başlayan yangın kısa sürede yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

51
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

48
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

17
Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

103
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

31
Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

7
Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM