ABD'de Türk musikisine yoğun ilgi

ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark kentinde Makam New York grubunun düzenlediği Osmanlı ezgileri taşıyan klasik Türk musikisi konseri davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Türk musikisinin önemli temsilcilerinden sanatçı Ahmet Erdoğdular'ın kurduğu Makam New York grubu, New Jersey eyaletinde bulunan Rutgers Üniversitesi Bradley Hall Theatre Salonu'nda 'Sounds of The Bosphorus' isimli konser verdi.

Erdoğdular'ın solist olduğu konsere, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Göksel Baktagir kanunla, Yurdal Tokcan utla, Ömer Erdoğdular da neyle katıldı.