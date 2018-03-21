ABD'de Türk musikisine yoğun ilgi

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

Yerel seçimde, İstanbul'u kazanmak için arayışlara giren Kılıçdaroğlu'nun son gözdesi Abdüllatif Şener oldu.

Geçtiğimiz yıl helikopter kazası sonucu şehit olan hakim Onur Alan’ın adı, Ovacık Gözeler İlkokulu’na verildi. Şehit babası Mahmut Alan da açılış törenine katıldı.

Dünyada yer alan 133 şehirde ekmek, sigara ve benzin gibi 150’nin üzerindeki çeşitli ürün fiyatları karşılaştırılarak dünyanın en ucuz şehirleri listelendi.

1 Hollanda Türkiye'yi kınamak istedi komik duruma düştü Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

2 Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi 2012'de şehit olan Kadir Dadaş'ın ailesine haciz davası başlatıldı. Olayın ortaya çıkması ve tepkilerin yükselmesi üzerine belediye avukatı Gülden Ağırman özür diledi.

3 Deniz Bölükbaşı vefat etti Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

4 ABD'nin Orta Doğu'daki silah kanunu Veliaht Prens Selman ABD'yi ziyaret ederek Trump ile 12,5 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Selman ile yapılan bu anlaşma, ABD'nin İsrail'i de ilgilendiren silah satışı kanunlarını hatırlattı.

5 Terör sevici Avrupa Apo'ya haksızlık yapıldığını söylüyor Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nin İmralı Cezaevi'nde yaptığı incelemeler neticesinde Apo'ya uygulanan önlemlerin, dış dünya ile irtibatını kestiğini savundu.

6 Nevşin Mengü'nün 'kardeşime fazla güvendim' açıklaması Nevşin Mengü, kardeşinin 'Polis darbetti' iddialarını köşesinde ve sosyal medya hesabında paylaşarak eleştirmişti. Bu iddiaların yalan çıkmasının ardından açıklama yaptı: Gazetecilik hatası yaptım.