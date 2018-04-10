ABD'de Türk restoranında yangın

Eyaletin Edgewater bölgesindeki Beyoğlu Restoran'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katına sıçradı. İkinci kattaki dans stüdyosunda bulunan kız çocukları balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Vatandaşların yardım ederek kurtardığı çocukların bazıları hafif yaralanırken, binada maddi hasar meydana geldi.
Yangın binanın arkasındaki ağaçlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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