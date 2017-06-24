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ABD'de Türk vatandaşına 19 yıl hapis istemi

Terör sempatizanlarıyla kavga eden Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

24.06.2017 - 09:52
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ABD'de Türk vatandaşına 19 yıl hapis istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donal Trump ile yaptığı görüşmeden sonra protesto gösterisi düzenlemek isteyen terör sempatizanlarına Amerika polisi izin verdi.

2 TÜRK TUTUKLU

Türkiye aleyhinde slogan atan PKK sempatizanlarına Türk korumalar müdahale etmek zorunda kaldı. Bazı Türk vatandaşlarının da karıştığı olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

ABD'de Türk vatandaşına 19 yıl hapis istemi

19 YIL İSTEDİLER

PKK sempatizanlarına saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım'ın yargılanma süreci başladı. Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

ABD'de PKK yandaşlarına meydan dayağı VİDEO

KORUMALAR HAKKINDA YAKALAMA EMRİ

Washington Emniyet Müdürlüğü kavgaya karışan Erdoğan’ın korumaları için de yakalama emri çıkardı.

Kavgaya karışmakla suçlanan ABD vatandaşı Sinan Narin Virginia eyaletinde tutuklanmıştı.

ABD'de Türk vatandaşına 19 yıl hapis istemi

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