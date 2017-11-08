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ABD'de Türkiye'ye: PKK'ya karşı yanınızdayız

Pentagon, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ABD Savunma Bakanı Mattis'in yaptığı görüşmeden sonra "PKK'ya karşı yanınızdayız" dedi.

08.11.2017 - 22:59
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Pentagon Sözcüsü Dana White, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında iki bakanın savunma ilişkilerini ele almak üzere görüştüğünü açıkladı.

ABD'de Türkiye'ye: PKK'ya karşı yanınızdayız

"PKK'YA KARŞI TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

White, "Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam ettiğinden dolayı bakana (Canikli) teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi." ifadesine yer verdi.

ABD'de Türkiye'ye: PKK'ya karşı yanınızdayız

SAVUNMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

İki bakanın savunma faaliyetleri konusunda işbirliği yapmaya devam edeceklerine mutabık kaldıklarını ifade eden White, bakanların gelecekte savunma alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını aramak konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

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