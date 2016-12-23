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ABD'de Uber taksi Arizona'ya taşındı

Uber adlı şirketin sürücüsüz araçları, Kaliforniya eyaletinde ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından Arizona eyaletine taşındı.

AA | 23.12.2016 - 07:45
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Uber'in sürücüsüz araçlarından birinin geçen hafta San Francisco'da kırmızı ışıkta geçmesinin ardından Kaliforniya eyaleti Motorlu Araçlar Dairesi (DMV), Uber'in sürücüsüz araçlarının halka açık trafik alanlarından kaldırılmasını talep etmiş ve şirketin "sürücüsüz araç testi izni" alması gerektiğini bildirmişti. Buna karşın Uber, karara uymayacağını açıklamıştı.

Kaliforniya eyaleti DMV tarafından Uber'in eyalet genelinde sürücüsüz araç teknolojisine sahip taşıtların ruhsatları iptal edildi. DMV, şirketin toplam 16 otomobilinin "sürücüsüz araç testi izni" alınması durumunda trafiğe çıkabileceğini belirtti. Bunun üzerine Uber, sürücüsüz otomobillerini, sürücüsüz teknolojiyle idare edilen bir kamyonla Arizona eyaletine götürdüğünü duyurdu.

Uber'den yapılan açıklamada, şirketin sürücüsüz araçlarının gelecek haftalarda Arizona'da denenmeye devam edileceği bilgisi paylaşılarak, Arizona Eyaleti Valisi Doug Ducey'nin desteğini bekledikleri kaydedildi.

Ducey, 2015 yılında imzaladığı bir başkanlık emrinde, Arizona kurumlarının eyalet genelinde sürücüsüz araçların faaliyetlerini desteklemesi gereken adımları kolaylaştırmıştı.

Ağustos ayında sürücüsüz kamyon teknolojisi alanında araştırma yapan Otto adlı şirketi satın alan Uber, ABD'nin farklı kentlerinde test sürüşü yapacağını ilan etmişti. Şirket, eylül ayından bu yana ABD'nin Pittsburgh şehrinde sürücüsüz araç testleri yapıyordu.

Ayrıca, ağustos ayında İsveçli otomotiv devi Volvo ile sürücüsüz araç alanında 300 milyon dolar değerinde bir anlaşma yapan Uber, bu yıl bitmeden Volvo'nun XC90s model SUV aracından 100 adet almayı ve bunları sürücüsüz araçlarında kullanmayı planlıyor.

Uber'in sürücüsüz araçları, donatıldıkları üç boyutlu (3D) özellikli kameralar ve lazerlerle çevrelerindeki diğer otomobilleri ve nesneleri tespit ederken, GPS ve navigasyon sistemleri sayesinde müşterileri gidecekleri adrese taşımayı hedefliyor.

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