Washington'un Mukilteo ilçesinde araç kullananlar, uçağın düşüş anını anbean görüntüleyerek bunu sosyal medyada paylaştı.

UÇAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Videoda, uçağın elektrik direklerine çarparak düştüğü anda büyük bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

ABD'de uçağın düşüş anı görüntülendi VİDEO

"PATLAMA ANINDAKİ SICAKLIĞI YÜZÜMDE HİSSETTİM"

Kazaya şahit olan Amanda Hayes, "Çok şanslıydım. Kaza anında sadece 'aşağı eğilin!' diyebildim ve yüzümde uçağın patladığı andaki sıcaklığı hissettim." diye konuştu.