taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.466
USD
3,5386
EURO
3,8614
ALTIN
142,65
PETR
50,8000

ABD'de uçağın düşüş anı görüntülendi

Washington'da küçük bir uçağın düşüş anı anbean kaydedildi.

03.05.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Dünya

Washington'un Mukilteo ilçesinde araç kullananlar, uçağın düşüş anını anbean görüntüleyerek bunu sosyal medyada paylaştı.

ABD'de uçağın düşüş anı görüntülendi

UÇAK ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Videoda, uçağın elektrik direklerine çarparak düştüğü anda büyük bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

ABD'de uçağın düşüş anı görüntülendi VİDEO

ABD'de uçağın düşüş anı görüntülendi

"PATLAMA ANINDAKİ SICAKLIĞI YÜZÜMDE HİSSETTİM"

Kazaya şahit olan Amanda Hayes, "Çok şanslıydım. Kaza anında sadece 'aşağı eğilin!' diyebildim ve yüzümde uçağın patladığı andaki sıcaklığı hissettim." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

221
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

114
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

31
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

85
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

132
Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

Rus turistler akın akın Türkiye'ye geliyor

33
Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

Akşener'e ilk destek Abdüllatif Şener'den

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM