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ABD'de uçak çalındı jetler havalandı

ABD'de bir havayolu çalışanı, uluslararası bir havalimanında bir uçağı kaçırıp havalandırdı. Peşinden hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri havalanarak uçak kaçırma eylemine müdahale etti.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 09:33..
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ABD'de havacılık tarihinin en ilginç olaylarından biri dün meydana geldi. Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda çalışan bir adam uçak çaldı. İlginç hırsızlık olayının peşinden de İki F-15'in uçağın peşine düştü.

ABD'de uçak çalındı jetler havalandı

UÇAĞI TEK BAŞINA ÇALDI

Alaska Havayolları'nın işlettiği Horizon Air, dün yerel saatle 20.00 sularında havayolu çalışanlarından birinin, Q400 tipi bir boş uçağı uçuş yetkisi olmadan havalandırdığını rapor etti. Kimliği açıklanmayan 29 yaşındaki mekaniker, havadayken kule tarafından ikna edilmeye çalışıldı ama çabalar sonuç vermedi, iki F-15 savaş jeti de uçağı takibe aldı.

Havalimanından uçak çaldı, F-15'ler peşine düştü - VİDEO

SAVAŞ UÇAKLARI MÜDAHALE ETTİ

Havada tuhaf akrobatik hareketler yapan uçak, askeri bir tesis yakınlarında bulunan Ketron Adası'nın güneyinde düştü. Paylaşılan ses kayıtlarına göre uçak düşmeden önce ne kadar yakıt kaldığı konusunda endişelenmeye başladığı duyulan mekanikerin hayatta kalıp kalmadığı ise açıklanmadı.

Pierce County Şerifi, olayın bir terör eylemi olduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını, mekanikerin intihara meyilli olduğu ve tek başına hareket ettiğini açıkladı.

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