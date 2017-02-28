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ABD'de uçak düştü: 4 ölü

ABD'nin California eyaletine bağlı Riverside şehrinden hareket eden küçük yolcu uçağı düştü.

28.02.2017 - 08:51
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ABD'nin California Eyaleti'ne bağlı Riverside kentinden San Jose kentine gitmek için havalanan Cessna 310 tipi küçük uçak kalkıştan kısa bir süre sonra iki evin üzerine düştü.

5 KİŞİLİK AİLEDEN 4'Ü ÖLDÜ

Kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi 2 kişi de yaralandı. Uçakta bulunan anne baba ve üç çocuktan oluşan 5 kişilik aileden 4'ünün öldüğü belirtildi.

Yetkililer, uçakta bulunan beşinci kişi ile uçağın enkazı altında kalan evlerde bulunan kişilerden birinin kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. ABD Sivil Havacılık Dairesi kaza ile ilgili inceleme başlatılacağını bildirdi.

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