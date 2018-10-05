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ABD'de üniversitelerden milyarlarca dolarlık bağış

Hükümetin devlet okullarına ayırdığı mali kaynağı azaltması nedeniyle okullar, dev bağış kampanyaları başlattı.

AA | 05.10.2018 - 02:21..
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Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'de hükümetin devlet okullarına ayırdığı mali kaynaklar küçüldükçe, okullar için milyarlarca dolarlık dev bağış kampanyaları başlatıldı.

MİCHİGAN'DA 5 MİLYAR DOLAR TOPLANDI

Bu kapsamda Michigan Üniversitesi, ülke tarihinde bir devlet okulu için en büyük bağış toplama çabasının başarıya ulaştığını ve 5 milyar dolar bağış topladığını açıkladı.

Öte yandan, üniversitenin zirvedeki bu yerini uzun süre koruyamayacağı düşünülüyor. Çünkü Washington Üniversitesinin de 5 milyar dolarlık bağış kampanyasının yarısını tamamladığı belirtildi.

Ayrıca Kuzey Carolina Üniversitesi 4,25 milyar, Florida Üniversitesi 3 milyar dolar ve Illinois Üniversitesi 2,25 milyar dolarlık bağış kampanyaları başlattı.

ABD'de üniversitelerden milyarlarca dolarlık bağış

ÖĞRENCİ HARÇLARI, KAMU DESTEĞİNİ GEÇTİ

Eğitim Geliştirme ve Destek Konseyi Araştırma Direktörü David Bass, yaptığı açıklamada 20 yıl önce insanların mükemmeliyetçilik marjında kamu kurumlarına bağış yaptığını belirterek, "Şu anda kamu kurumlarının pek çoğunda özel destek kritik bir hale geldi." diye konuştu.

ABD'de önceki yıllarda kamu kurumlarının harcamalarının çoğunluğunun vergilerle kalan kısmının ise öğrenci harçları ve araştırma gelirleri ile karşılanıyordu ancak bu kurumlara yapılan mali yardımların azalmasıyla bu model de işe yaramamaya başladı.

İlk defa bu yıl ABD'nin eyaletlerinin yarısında öğrencilerin devlet üniversitelerine gitmek için ödediği harç miktarı, hükümet desteğini geçti.

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