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ABD’de vergi reformu enerji sektörünü etkileyebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'deki vergi reformu uygulamasının, enerji sektöründe yavaşlamalara neden olabileceğini açıkladı.

AA | 06.12.2017 - 18:02..
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asdas

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin vergi reformu uygulamasının 2018 yılında ülkedeki yenilenebilir enerji büyümesindeki ivmeyi baskılayabileceğini açıkladı.

"ENERJİ PROJELERİ YAVAŞLAYABİLİR"

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada “ABD’de Başkan Donald Trump dönemindeki vergi reformu ve diğer politikalara ilişkin belirsizliklerin, gelecek sene yenilenebilir enerji projelerindeki ivmeyi yavaşlatması olasılığı var.” ifadesine yer verildi.

"ENERJİ PROJELERİNİN DEĞERİ AZALACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Gregory Remec ise, “ABD’de vergi düzenlemelerine ilişkin olarak son dönemde önerilen revizyonlar, üretim vergi kredilerinin değerini düşürürken, yenilenebilir enerji projelerinin değerini azaltıyor.” ifadesini kullandı.

"BÜYÜME AZALABİLİR"

Remec, “Trump yönetiminin güneş enerjisi panellerinin ithalatına getirebileceği muhtemel vergi, yenilenebilir enerji projelerinin ilerlemesini yavaşlatabilir, yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümeyi azaltabilir.” değerlendirmesini yaptı.

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