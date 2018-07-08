ABD'de yangın paniği: OHAL ilan edildi!

San Bernardino Ulusal Ormanı yakınlarında çıkan Valley Yangını ve Santa Barbara yakınlarındaki Goleta bölgesinde çıkan Holiday yangınlarına bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi.

YERLEŞİM YERLERİ YANGINA TESLİM

Goleta bölgesinde 20'den fazla ev yangına teslim olurken Santa Barbara Bölge Şerifi tarafından yapılan açıklamada yangının bir evde başladığı ve rüzgarın da etkisi ile yakıdaki çalılıktan beslenerek yayıldığı açıklandı. Bölgede rüzgarın hızı saatte 73 kilometreyi buluyor.

OHAL İLAN EDİLDİ

Bölgede yaşanan yangınların ardından itfaiye ekipleri yangınları kontrol altına alarak söndürme çalışmalarını yürütüyor. Ancak yangınların büyük boyutlara ulaşması nedeniyle kontrol altına alma işlemi gerçekleştirilemiyor.

Bölgede ayrıca OHAL ilan eden yetkililer, adeta seferberlik oluşturdu.

ENERJİ KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Bölgedeki yangına 30'dan fazla itfaiye aracı, iki gece uçuş donanımına sahip helikopter ve yüzlerce itfaiye görevlisi katılıyor.

Bölgede yaşanan aşırı sıcaklar yaşamı da olumsuz etkiliyor. Güney Kaliforniya'daözellikle Los Angeles County, San Fernando Valley, Orange County ve Inland Empire bölgelerinde olmak üzere 82 bölgede 20 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Başlıca aşırı klima kullanımı ve soğutucuların normalin üzerinde çalışmasından dolayı güç dağıtım kutularının arızalanmasından kaynaklanan kesintiler özellikle yaşlı ve hastalar için hayati tehlike oluşturabiliyor.

TASARRUF UYARISI

Los Angeles Su ve Güç departmanı ile elektrik dağıtım firması Edison kullanıcıları klima ve soğutma sistemlerini daha yüksek derecelere ayarlayarak enerji tasarrufu yapmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer sıcakların bugün de devam edeceğini belirterek, halkı tehlikelere karşı uyarıyor.

Bugün Güney Kaliforniya'da etkili olan kavurucu sıcaklar yangınlara sebep olurken binlerce kişi elektriksiz kaldı. San Bernardino Ulusal Ormanı yakınlarında çıkan Valley Yangını ve Santa Barbara yakınlarındaki Goleta bölgesinde çıkan Holiday yangınlarına bölgelerde zorunlu tahliye emri verildi.