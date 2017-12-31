taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

Amerikan basını, ABD'de iki oyun tutkununun düzenlediği şakanın, polisin katliamıyla sona erdiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 03:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

Kimliği açıklanmayan 28 yaşındaki bir erkek, iki Call of Duty oyuncusunun şakasından dolayı hayatını kaybetti.

"POLİS MERKEZİNE REHİN İHBARI GELDİ"

The Verge sitesinin haberine göre; ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita kentinin polis şefi yardımcısı Troy Livingston yaptığı basın toplantısında, "Birileri polis departmanına telefon etti. Bir kişinin babasını öldürdüğünü, ayrıca annesini, erkek ve kız kardeşlerini rehin tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine verilen adrese giden polis ekibinden bir kişi, kapıyı açmak için gelen kişiyi vurdu" ifadelerini kullandı.

ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

POLİSLERE KAPIYI AÇMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Polislere kapıyı açmak için gelen 28 yaşındaki şahsın, polis ekibinden gelen ateş sonrası hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda iki Call of Duty oyuncusunun parmağı olduğu belirtildi. Cinayet araştırmasında, oyunculardan birinin, diğer oyuncuya rastgele bir adres verdiği ve ikinci kişininse 'kavgaya masum bir yabancıyı bulaştırdığını' açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Ürdün Kralı hakkında çıkan haberler yalanlandı
Ürdün resmi haber ajansı, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, iki kardeşini ve bir kuzenini ordudan attığı yönündeki haberlerin yalan olduğunu iddia etti.
Ukrayna'da postanedeki rehineler kurtarıldı
Ukrayna’nın Harkov şehrinde, postanede rehin tutulan 6 kişinin düzenlenen operasyonla yara almadan kurtarıldığı bildirildi.
İran'da bir valilik ele geçirildi bir belediye binası yandı
İran'da 'hayat pahalılığı' gerekçesiyle başlayan gösteriler, ABD'nin desteğiyle hükümet karşıtlığına dönüştü. Göstericiler bir valiliği ele geçirirken, Hüramabad belediye binasını da yaktılar.
Manchester'da 12 katlı binada yangın çıktı
İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payadanlık yapamayız

97
Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi

Tekirdağ'da klimalı durak hizmete girdi

32
Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü

Manchester United zirvenin 14 puan gerisine düştü

4
Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü

Kudüs'te Trump'a İsrail teşekkürü

33
ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

0
Şanlıurfa'da kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

8
Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM