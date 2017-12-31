ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

Kimliği açıklanmayan 28 yaşındaki bir erkek, iki Call of Duty oyuncusunun şakasından dolayı hayatını kaybetti.

"POLİS MERKEZİNE REHİN İHBARI GELDİ"

The Verge sitesinin haberine göre; ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita kentinin polis şefi yardımcısı Troy Livingston yaptığı basın toplantısında, "Birileri polis departmanına telefon etti. Bir kişinin babasını öldürdüğünü, ayrıca annesini, erkek ve kız kardeşlerini rehin tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine verilen adrese giden polis ekibinden bir kişi, kapıyı açmak için gelen kişiyi vurdu" ifadelerini kullandı.

POLİSLERE KAPIYI AÇMAK İSTERKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Polislere kapıyı açmak için gelen 28 yaşındaki şahsın, polis ekibinden gelen ateş sonrası hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda iki Call of Duty oyuncusunun parmağı olduğu belirtildi. Cinayet araştırmasında, oyunculardan birinin, diğer oyuncuya rastgele bir adres verdiği ve ikinci kişininse 'kavgaya masum bir yabancıyı bulaştırdığını' açıklandı.