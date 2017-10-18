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ABD'de yarış kavgasına elektroşoklu polis müdahalesi

ABD'de düzenlenen modifiyeli araç yarışmasında bir kavga çıktı. Kavgaya elektroşok tabancalı polisler müdahalede bulundu.

18.10.2017 - 17:24
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ABD'de modifiyeli araçların yarıştığı bir müsabakada ilginç bir olay yaşandı. İki araç birbiri yüzünden hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Araçlardan biri hemen hızlıca davranarak yeniden yola koyuldu, ancak diğer araçtan yol alamadı.

ABD'de yarış kavgasına elektroşoklu polis müdahalesi

DİĞER ARACIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Yoluna devam etmeye çalışan çılgın pilot akıl almaz bir hamle yaptı. Aracını diğer aracın üzerine doğru sürerek kaputunun üstüne çıktı.

ABD'de yarış kavgasına elektroşoklu polis müdahalesi VİDEO

ABD'de yarış kavgasına elektroşoklu polis müdahalesi

ELEKTROŞOKLU POLİS MÜDAHALESİ

Olayın ardından altta kalan aracın pilotu ölüm tehlikesi atlatarak kendisini ezmeye çalışan pilot ve aracına saldırdı. Pist görevlileri devreye girip kavgayı ayırmaya çalıştı.

ABD'de yarış kavgasına elektroşoklu polis müdahalesi

Kavga durdurulamayınca devreye polisler girdi. Saldırgan pilota elektroşok tabancalarını doğrultan memurlar adamı yere yatırdı, kelepçeledi. Olayda gözaltına alınan adam emniyete götürüldü, hakkında soruşturma açıldı.

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