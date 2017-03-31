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ABD'de yaşayan Türkler yarın sandık başına gidiyor

ABD'de yaşayan Türkler, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda oy kullanmak için yarın sandık başına gidecek.

31.03.2017 - 08:29
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ABD'de yaşayan Türkler yarın sandık başına gidiyor

Geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimler de iki hafta sonunu içerisine alacak şekilde belirlendi.

Oy kullanma işlemi 1 Nisan Cumartesi günü başlayacak, 9 Nisan Pazar günü ise sona erecek.

7 AYRI TEMSİLCİLİKTE SANDIK KURULACAK

Amerika genelinde Türkler yedi ayrı resmi temsilcilikte kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Bu temsilcilikler ise Washington DC Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston Başkonsolosluklarından oluşuyor.

YSK'nın güncellenmiş bilgilerine göre ABD genelinde kayıtlı seçmen sayısı toplam 96 bin 455 kişi. Bunlardan 37 bin 176'sı New York bölgesinde bulunuyor.

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