taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.57385
Euro
7.6512
Altın
1196.795
Borsa
92790.99

ABD'de yeni araç satışları ağustos ayında yüzde 2.4 arttı

AB ile araç ticareti sorunu yaşayan ABD'de araç satışları yükseldi.

DHA | 05.09.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

fs

Avrupa Birliği ile araç ticareti konusunda ek gümrük vergileri sorunu yaşayan ABD'de yeni araç satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttı.

GENERAL MOTORS DAHİL EDİLMEDİ

Ağustos 2017'de 1.19 milyon adet olan yeni araç satışı Ağustos 2018'de 1.22 milyon adete yükseldi. Bu verilere henüz Ağustos ayı satış rakamlarını açıklamayan ABD'nin en büyük araç üreticisi General Motors dahil edilmedi. Yılın ilk 8 ayında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0.8 artarak 9.4 milyon adete çıktı.

FORD'UN SATIŞLARI YÜZDE 4.1 ARTTI

Ağustos ayında Fiat Chrysler büyük üreticiler arasında satışlarını en çok artıran oldu. Fiat Chrysler yüzde 10.0 artışla 193 bin 718 adet araç satarken, Ford Motor'un satışları yüzde 4.1 artarak 218 bin 504 adede çıktı.

Toyota'nın satışları ise yüzde 2.0 azalarak 223 bin 55 adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle yıllık satış adedi 16.72 milyon oldu. Temmuz'da bu rakam 16.77 milyon düzeyindeydi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

211
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM