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ABD'de yük treni yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir yük treninin otobüse çarpması sonucu, en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

08.03.2017 - 02:39
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ABD'de yük treni yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü

CSX yük treni Biloxi'de Main Street'i geçerken bir yolcu otobüsüne çarptı. Kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olaya müdahalede bulunan ilk yardım ekiplerinin birçok kişiyi hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Biloxi kenti sözcüsü Vincent Creel yaptığı açıklamada, kazadan yarım saat geçmesine rağmen ilk yardım ekiplerinin otobüste bulunan yaralıları çıkarmaya çalıştığını açıkladı.

ABD'de yük treni yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü

Olayda ne kadar kişinin yaralandığının henüz net olmadığı ve otobüste 50 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Kaza, doğu yönüne giden CSX yük treninin Biloxi şehir merkezinden geçtiği sırada meydana geldi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı yerde iki ay içinde ikinci kaza meydana gelirken, ilk kazada da yine CSX yük treni bir meşrubat firması dağıtım aracına çarpmıştı.

ABD'de yük treni yolcu otobüsüne çarptı: 3 ölü

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