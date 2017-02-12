ABD'deki gözaltı protestosunda birçok kişi gözaltında

New Yorklular, Beyaz Saray'ın göçmen politikası çerçevesinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazanın (ICE) ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik gözaltı operasyonları gerçekleştirmesini ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) "Kırık Pencereler" politikasını protesto etti.

Manhattan'daki Washington Meydanı'nda toplanan bazı New Yorklular, mitingin ardından yaptıkları yürüyüşte polisin uyarılarına uymadıkları ve "sivil itaatsizlik" eyleminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Protesto eylemi, "ICE'siz New York" Koalisyonu, Kırık Camları Sona Erdirme ve Göçmenlik için Siyahi İttifak adlı kuruluşların öncülüğünde düzenlenirken, eyleme 500'e yakın kişi katıldı.

Bu arada, New York'taki miting ve yürüyüş dışında ülkenin diğer şehirlerinde de ICE'yi kınayan protestolar gerçekleştirildi.