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ABD'deki Müslümanlar Trump'a rağmen gelecekten umutlu

Yapılan bir araştırmada, ABD'de yaşayan Müslümanların Başkan Donald Trump'ın tutumuna rağmen ülkedeki geleceklerinden umutlu olduğu görüldü.

26.07.2017 - 17:11
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ABD'de yapılan bir araştırma, Başkan Donald Trump'ın yaklaşımının bile ülkedeki Müslümanların ülkede kabul görme umutlarının sönmediğini ortaya koydu.

MÜSLÜMANLARIN ÇOĞU TRUMP'I DÜŞMAN GÖRÜYOR

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi, ülkede yaşayan bin 1 Müslümanla İngilizce, Arapça, Farsça ve Urduca yapılan görüşmeler sonucunda ABD'deki Müslümanların dörtte üçünün Trump'ı düşman olarak gördüğünü ortaya çıkardı.

ABD'deki Müslümanlar Trump'a rağmen gelecekten umutlu

AMERİKALILAR DÜŞMANCA BAKMIYOR

Araştırmaya katılanlardan yüzde 62'si, kasım ayındaki seçimlerden sonra "Müslümanları ve göçmenleri düşmanca göstermeye yönelik çabalara rağmen Amerikalıların Müslümanlara düşman gözüyle bakmadığını" ifade etti.

AYRIMCILIĞA UĞRADIKLARINI İFADE EDİYORLAR

Katılımcıların yüzde 50'si son bir yılda güvensizlik ve aşağılanma gibi ayrımcı muamelelere maruz kaldıklarını, başörtülü kadınlar gibi Müslüman kimlikleri önde olanların yüzde 64'ünün de bu tür ayrımcılıklara uğradıklarını söyledikleri aktarıldı.

ABD'deki Müslümanlar Trump'a rağmen gelecekten umutlu

ABD'DE BAŞARILI OLACAKLARINA İNANIYORLAR

Öte yandan katılımcıların yaklaşık yarısı son 1 yılda gayrimüslimlerden cesaretlendirici sözler duyduğunu, yüzde 70'i de umudunu koruduğunu ve çok çalışarak gelecek yıllarda Amerika'da başarıyı elde edeceğine inandığını dile getirdi.

MÜSLÜMANLARIN SAYISI HER YIL 100 BİN ARTIYOR

ABD'de yaşayan Müslüman sayısının her yıl 100 bin kişi arttığına dikkati çeken Pew araştırmacıları, toplam sayının ABD nüfusunun yüzde 1'ine (3,35 milyon) ulaştığını belirtti. Uzmanlar ABD'ye en çok göç eden Müslümanların, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, İran, Irak, Sahra Altı Afrikası ve Avrupa'dan geldiğini kaydetti.

Princeton Üniversitesi Siyaset Bilimcisi ve Pew Danışmanı Amaney Jamal, "Amerika'daki Müslüman nüfus arasında, halkın kendilerini anlamaya ve sempati duymaya başladığına dair bir anlayış var." dedi.

Jamal, Müslümanlara karşı oluşturulan ön yargının Amerikalıları bunu sorgulamaya ve komşularıyla daha iyi iletişim kurmaya ittiğini vurguladı.

ABD'deki Müslümanlar Trump'a rağmen gelecekten umutlu

MÜSLÜMAN 7 ÜLKENİN ABD'YE GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI

Trump, Müslüman karşıtı söylem ve icraatlarıyla eleştirilere konu olmuştu. Seçim kampanyası döneminde ABD'deki camilerin güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerektiğini savunan ABD Başkanı, göreve başladıktan bir hafta sonra ise yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren tartışmalı bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

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