ABD'deki saldırıdan sonra Trump'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı

"SALDIRGAN HASTA VE MECZUP BİRİ"1

Kurbanların ailelerine başsağlığı dileyen ABD Başkanı, terör örgütü DEAŞ'ın ülkesine girmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Trump, "Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. DEAŞ'ın ülkemize girmesine izin vermemeliyiz. Saldırgan hasta ve meczup biri." diye konuştu.

8 KİŞİYİ ÖLDÜREN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ

New York'ta kamyonetini bisiklet yolunda insanların üzerine sürerek 8 kişinin ölümüne neden olan 29 yaşındaki saldırganın, Özbek asıllı Sayfullo Habibullaevic Saipov olduğu belirtildi.