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ABD'deki taciz skandalı haberi Pulitzer ödülü aldı

ABD'yi kasıp kavuran ve kısa sürede Avrupa'ya kadar yayılan taciz skandalı, haberi ilk duyuran New York Times ve New Yorker gazetelerine Pulitzer ödülünü getirdi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 11:19..
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Dünyanın en prestijli habercilik ödüllerinden Pulitzer, bu yıl taciz skandallarını ilk duyuran New York Times gazetesi ve New Yorker dergisine verildi.

ABD'deki taciz skandalı haberi Pulitzer ödülü aldı

ÖDÜLÜ PAYLAŞTILAR

Film yapımcısı Harvey Weinstein'in taciz skandallarını ortaya çıkartan haberler yapan iki kurum, bu yıl jüri tarafından yılın haberciliği ödülüne layık görüldü.

Weinstein'ın Holywood'daki konumunu kaybetmesine yol açan haberler, ayrıca büyük de bir skandalın ortaya çıkmasına neden oldu. Weinstein ise bu ilişkilerin rızaya dayalı bir şekilde gerçekleştiğini savunduysa da zamanla çığ gibi büyüyen tepkiler, ünlü yapımcının yalan söylediğini ortaya çıkardı.

Ödülün açıklanması ile New York Times ve New Yorker ofisinde büyük bir sevinç yaşandı.

ABD'deki taciz skandalı haberi Pulitzer ödülü aldı

TACİZ SKANDALLARI DAMGA VURDU

NYT ve New Yorker'ın haberleri sonrasında başlayan #MeToo kampanyası çok sayıda sektöre yayılmış ve bu sektörlerde cinsel taciz, cinsiyet eşitsizliği gibi konuların tartışılmasını sağlamıştı.Washington Post ise Alabama'daki Cumhuriyetçi Senato adayı Roy Moore hakkındaki cinsel taciz iddialarını ortaya çıkardığı haberiyle araştırmacı gazetecilik ödülünü kazandı.

Moore suçlamaları reddetse de eyalette gerçekleşen seçimi Demokrat adayın kazanmasında bu haberlerin büyük etkisi oldu.

ABD'deki taciz skandalı haberi Pulitzer ödülü aldı

PULİTZER ÖDÜLÜ

Pulitzer Ödülü ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülü olarak biliniyor. Başka alanlarda da dağıtılan Pulitzer Ödülleri'nden müzik dalındaki ödülü rapçi Kendrick Lamar kazandı. Lamar ödülü kazanan ilk caz ve klasik müzik dışı türde müzik yapan sanatçı oldu.

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