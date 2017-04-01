ABD’deki Türkler oy kullanmaya başladı

Cumartesi günü yerel saatle 09:00’da başlayan referandum oylamasına, beklenin üstünde katılım oldu. ABD’de yerleşik ve seçmen kaydı bulunan Türkler, 9 Nisan akşamı yerel saatle 09.00-21:00 arasında arasında oy kullanabilecek.

OY VERİLECEK NOKTALAR

Geçilen seçimlerde olduğu gibi bu seçimler de iki hafta sonunu içerisine alacak şekilde belirlendi. Amerika genelinde seçmen kaydı bulunan Türkler, 7 ayrı resmi temsilcilikte kurulacak sandıklarda oy kullanacak. Bu temsilcilikler, Washington DC Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Los Angeles, Chicago ve Houston Başkonsoloslukları.

"SON GÜNE KALMASINLAR"

New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, referandum oylaması ile ilgili olarak DHA’ya yaptığı açıklamada, sabah 09:00 itibariyle ABD’de oy verme işlemlerinin başladığını belirtti ve ‘Birkaç haftadır yaptığımız duyurularda seçim alanımızın hazır olduğunu açıklamıştık. Vatandaşlarımız sorunsuz, hızlı şekilde oylarını veriyorlar, herhangi bir bekleme olmuyor. Amerika çapında 9 Nisan’a kadar oy verme işlemi devam edecek. Son günlere kalmadan vatandaşlarımızı oy vermeye beklediğimizi tekrar hatırlatalım’ dedi.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ OY KULLANACAK

ABD genelinde 100 bini aşkın Türk vatandaşının oy kullanacağını belirten Ertan Yalçın, ‘Bunlardan 38 bin 407’si New York başkonsolosluğunun görev çevresine kayıtlı. Ancak bu seçimlerde yurtdışında kayıtlı olan seçmenler istedikleri herhangi bir başkonsoloslukta, herhangi bir ülkede oy kullanabilecek’ diye konuştu. Yalçın, oy verme işlemi için kişilerin T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ya da pasaportlarının yanlarında bulunmasının yeterli olduğunu söyledi.