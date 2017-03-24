ABD'deki Yahudi toplum merkezlerine saldırı tehditleri

FBI'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah İsrail'de, ABD'de ve dünyanın başka bölgelerindeki Yahudi merkezlerine yapılan tehditlerle ilgili bir şüphelinin yerinin belirlenmesi ve tutuklanması sürecinde FBI ve İsrail polisi beraber çalıştı. İsrail polisinin bu soruşturmadaki çabasını takdir ediyoruz." 'ifadesi kullandı.

Nefret suçlarıyla ilgili soruşturmaların FBI için çok önemli bir öncelik olduğunu vurgulanan açıklamada, devam eden soruşturmayla ilgili şu aşamada daha fazla detay verilemeyeceği belirtildi.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da yazılı açıklamasında, İsrail'deki tutuklamanın, ABD'deki birçok Yahudi toplum merkezine yapılan saldırı tehditleriyle ilgili geniş çaplı soruşturmaların bir sonucu olduğunu bildirdi.

"Bu ülkedeki hiçbir topluluğun dini inançları sebebiyle hedef haline getirilmesini tolere etmeyeceğiz." vurgusunu yapan Sessions, operasyonu gerçekleştiren FBI ile İsrail polisini tebrik etti.

ŞÜPHELİ, İSRAİL VATANDAŞLIĞI DA OLAN BİR AMERİKALI

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, 19 yaşında olan ve henüz ismi açıklanmayan şüphelinin, İsrail vatandaşlığı da bulunan bir Amerikalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aynı haberlerde FBI'ın, Yahudi toplum merkezlerine gelen saldırı tehditlerinin izini sürdüğü, aramaların İsrail'den yapıldığını ortaya çıkardığı ve gerekli bilgileri İsrail polisine vererek operasyonun önünü açtığı kaydedildi. "İleri düzey teknolojik kamuflaj yöntemleri" kullandığı bildirilen ve henüz ismi açıklanmayan 19 yaşındaki gencin, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da Yahudi toplum merkezlerine saldırı tehdidinde bulunduğu bildirildi.

Kuzey Amerika Yahudi Federasyonuna bağlı Toplum Koruma Ağı Direktörü Paul Goldenberg, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yahudi toplum merkezlerinin 2017'de dört kez eş zamanlı aranıp tehdit edildiğini, bombalı saldırı tehdidi sayısının ise 60'tan fazla olduğunu söylemişti. ABD'nin 26 eyaletinde bulunan 48 Yahudi toplum merkezinin, ocak ayında yaklaşık 60 kez bombalı saldırı tehdidi aldığı, tahliyelerden sonra yapılan aramalarda ise merkezlerin hiçbirinde bomba bulunamadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırı tehditlerine tepki göstererek, "Bu antisemitik saldırılar korkunç ve üzücü. Demek ki nefret, ön yargı ve kötülükle mücadele etmek için hala yapılması gereken çok iş var." açıklamasını yapmıştı.