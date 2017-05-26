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ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

New York'ta inşa edilmesi planlanan Yeni Türkevi Binası'nın detayları da ortaya çıkmaya başladı.

26.05.2017 - 16:07
  1. Haberler
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ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Binanın yapımı için ABD'nin en büyük inşaat firmalarının girdiği ihaleyi, Türk-ABD ortaklığında bir şirket kazandı.

ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

YIKIM İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yıkım işlemleri sürüyor.

Yeni Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından olmaya aday İZLE

ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

35 KATLI GÖKDELEN

New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edilecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle de hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğini gölgede bırakacak.

ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

DİNAMİK VE GÜVENLİKLİ OLACAK

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Yeni Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak. Yapım sözleşmesi 16 Mayıs'ta New York'ta taraflar arasında imzalanan binanın, 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİNDEN YARARLANILACAK

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı. Yeni Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edilecek.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olacak bina çevre dostu gökdelen özelliği taşıyacak.

ABD'deki Yeni Türkevi Binası lale şeklinde olacak

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