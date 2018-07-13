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ABD'den 12 Rus istihbarat üyesine suçlama

Rusya'nın 2016 yapılan seçimleri etkilediğini iddia eden ABD, 12 Rus istihbarat üyesi için suç duyurusunda bulundu.

AA | 13.07.2018 - 23:22..
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GRU üyesi 12 ajan, Demokrat Parti’nin idari organı Demokratik Ulusal Komite’yi ve Demokrat aday Hillary Clinton’un seçim kampanyasını hacklemekle suçlandı.

ABD'den 12 Rus istihbarat üyesine suçlama

HACKER SALDIRISINI ÖNE SÜRDÜLER

Rus istihbarat üyelerinin hackleme faaliyetlerini ’DCLeaks’ ve ’Guccifer 2.0’ takma adlı hackerlar vasıtasıyla yönettiğini söyleyen Rosenstein, 12 ajanın bilgisayarlara sızmak, belgeleri ele geçirmek ve söz konusu belgeleri seçimleri etkilemek için yayınlamakla itham edildiğini belirtti.

Rosenstein, Rus ajanlar tarafından düzenlendiğini iddia ettiği hacker saldırısının seçim sonuçlarını etkilemediğini de belirtti.

500 bin seçmenin bilgilerinin çalındığını savunan Bakan Yardımcısı, "Müdahalenin oy sayımına yansıdığına veya seçimlerin sonucunu etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Saldırı sonuçsuz kaldı" şeklinde konuştu.

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