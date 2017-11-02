taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.024
USD
3,8185
EURO
4,4431
ALTIN
156,50
PETR
60,4400

ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

ABD Kongresi Bütçe Ofisi, 2017-2046 yıllarında ülkenin nükleer kapasitesinin tam modernizasyonu için 1,2 trilyon dolar harcama öngörüyor.

02.11.2017 - 01:14
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

Kongre Bütçe Ofisi "2017-2046 Yılları Nükleer Güçlerin Maliyetinin Yönetimine Yönelik Yaklaşımlar" başlıklı raporunu yayımladı.

Nükleer kapasitesinin bugünkü seviyesini devam ettirmesi için ABD’nin nükleer unsurlarının tamamını modernize etmeyi planladığı kaydedilen raporda, "Kongre Bütçe Ofisi, nükleer güçlere yönelik (Eski Başkan Barack) Obama yönetiminin 2017 bütçe talebinin de dahil edildiği en son detaylı planların 2017 ile 2046 arasındaki maliyeti 2017 kuru ile 1,2 trilyon dolar olmasını tahmin ediyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

1,2 TRİLYON DOLAR NEREYE HARCANACAK

Raporda söz konusu 1,2 trilyon doların 800 milyar dolarının nükleer kuvvetlerin işletim ve devamlılığının sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

Raporda şunlar kaydedildi:

"772 milyar dolar, uzun menzilli hava araçları, füzeler ve nükleer silah taşıyan, nükleer reaktörlerle çalışan reaktör ve silah sistemlerini barındıran deniz altıların operasyon, devamlılık, modernizasyonu için harcanacak. 25 milyar dolar ise nükleer mühimmat fırlatma kapasitesine sahip uçaklar dahil nükleer silah taşıma sistemlerinin operasyon, modernizasyon ve devamlılığı için kullanılacak."

Raporda 445 milyar doların ise laboratuvar, üretim tesisleri, nükleer silah faaliyetleri, komuta, kontrol, iletişim ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesine ayrılacağı kaydedildi.

ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

MALİYET YÜZDE 50 ARTACAK

Nükleer modernizasyona hız verildiği yıllarda nükleer kapasite ile ilgili bütçe kalemlerinin yaklaşık iki katına çıkabileceği ifade edilen rapora göre söz konusu planlama gerçekleştiğinde ABD nükleer kapasitesinin 30 yıllık maliyetin yaklaşık yüzde 50 artmış olacak.

Nükleer silah kapasitesinin maliyetini yıllara göre planlı bir şekilde düşürmek için çeşitli seçenekler sunan raporda, ya ABD’nin Rusya ile imzaladığı stratejik silahları azaltma anlaşmasının belirlediği bin 550 savaş başlığını konuşlandırma limitini koruyabileceği ya da konuşlandırılmış savaş başlığı sayısını bin civarına indirebileceği belirtiliyor.

ABD'den 1.2 trilyon dolarlık nükleer harcama

İlginizi Çekebilir
İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, hakkında çıkan iddialar sonucu istifa etti.
Irak'tan Erbil'e saldırmazlık uyarısı
Merkezi yönetim, Erbil'e bağlı silahlı grupların federal yönetim güçlerine saldırması halinde yasal şekilde karşılık verileceğini duyurdu.
Michelle Obama'dan tweet eleştirisi
Eski First Lady, Twitter'da herkesin her düşündüğü şeyi paylaşmaması gerektiğini söyledi.
Çin'de mucize kurtuluş
Çin'de bir motosikletli, seyir halindeyken dev kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

625 bin lira ikramiye kazandığını 1,5 ay sonra öğrendi

12
Irak'tan Erbil'e saldırmazlık uyarısı

Irak'tan Erbil'e saldırmazlık uyarısı

1
Adana'da polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı

Adana'da polise saldıran 6 kişi gözaltına alındı

6
İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

4
Beşiktaş 4 sakat verdi

Beşiktaş 4 sakat verdi

0
Jardim: Beşiktaş gibi bir takıma karşı iyi oynadık

Jardim: Beşiktaş gibi bir takıma karşı iyi oynadık

0
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM