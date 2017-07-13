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ABD'den 15 Temmuz mesajı

Bass, 15 Temmuz'da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimleri desteklediklerini söyledi.

13.07.2017 - 23:22
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ABD'den 15 Temmuz mesajı

ABD'nin Adana Konsolosluğunca ülkenin bağımsızlığının 241. yılı dolayısıyla bir otelde resepsiyon verildi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve eşi Holly Holzer Bass da "Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna katıldı.

ABD'den 15 Temmuz mesajı

Bass, resepsiyonda yaptığı konuşmada, eşinin ve kendisinin geçen yıl burada oldukları etkinlikten bu yana zor, acılı bir sene daha geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"BAŞINIZ SAĞ OLSUN"

"Toplumlarımız Amerika, Türkiye bir kez daha teröristlerin eliyle acıyı ve kaybı tattı. Neredeyse tam bir yıl önce Türk vatandaşları büyük bedeller ödeyerek yasa dışı darbe girişimine karşı demokrasiyi savundu. Bu yıl Türkiye'de şiddet olayları nedeniyle kayıplar veren herkese derin taziyelerimizi sunuyoruz. Başınız sağ olsun.

"TÜRK HÜKÜMETİNİN FAİLLERİ YARGILAMALARINA DESTEK VERİYORUZ"

Geçtiğimiz yılın olayları bize bir kez daha göstermiştir ki terör ve şiddete verilecek tek cevap adalet ve hukukun üstünlüğüdür. Türk hükümetinin 15 Temmuz'da meydana gelen korkunç olayların faillerini adaletin karşısına çıkarmaya yönelik girişimlerini desteklemeye devam ediyoruz.

ABD'den 15 Temmuz mesajı

Adalet ararken ve tüm vatandaşlarımız için fırsatlar yaratırken, Amerika Birleşik Devletleri buradaki arkadaşlarımızı ve müttefiklerimizi desteklemeye devam edecektir. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bir kez daha hepinizle birlikte çalışmayı iple çekiyoruz."

ABD'den 15 Temmuz mesajı

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