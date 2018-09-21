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ABD'den 33 Rus'a yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 33 Rus yetkili ve kurumla ilgili yaptırım kararı alındığı duyurdu.

İHA | 21.09.2018 - 00:06..
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan silah satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’na uygulanan yaptırımların artırıldığını duyurdu. Ayrıca ABD yönetimi 33 Rus yetkili ve kurumla ilgili yaptırım kararı alındığı duyurdu.

ÇİN MERKEZİ ASKERİ KOMİSYON İLE TİCARİ YASAK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4’üncü jenerasyon savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerinin satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu’na uygulanan yaptırımları artırma kararı aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada kararın Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtildi.

Alınan yaptırım kararları arasında ise, ABD’ye ihracat lisanslarının iptali, ABD’ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulması ve Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerinin de aynı yaptırımların uygulama hakkına sahip olması yer alıyor. Kararda ayrıca ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti yasaklanıyor.

33 RUS YETKİLİ VE KURUMU YAPTIRIM KARARI

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca CAATSA çerçevesinde 33 Rus yetkili ve kurumla ilgili yaptırım kararı alındığı duyurdu.

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