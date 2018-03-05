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ABD'den 43 yıl sonra Vietnam'a ziyaret

ABD donanmasına ait uçak gemisi, Vietnam Savaşı'ndan sonra ilk kez bu ülkeyi ziyaret ediyor.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:49..
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Kruvazör ve destroyerin eşlik ettiği Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait USS Carl Vinson adlı uçak gemisi, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yayılmacı politikalarını engelleme çabaları sürerken 6 bin kişilik mürettebatıyla Vietnam'ın liman kenti Danang'a geldi.

ABD'den 43 yıl sonra Vietnam'a ziyaret

"DOSTLUK ZİYARETİ"

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, USS Carl Vinson'un misyonunun, teknik takas, spor müsabakaları ve diğer etkinlikler dahil "dostluk" ziyareti olduğunu söyledi.

Hang, iki ülkenin kapsayıcı ortaklığı çerçevesinde yapılan ziyaretin, ikili ilişkileri ilerleteceği, bölgede kalkınma, iş birliği, güvenlik, istikrar ve barışın sürdürülmesine katkıda bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞTAN BU YANA İLK KEZ

1975 yılında sona eren savaştan sonra komünist liderlik altında birleşen Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'a o tarihten beri bu sayıda ABD askeri gelmemişti.

Vietnam ile ilişkilerini 1995'te normalleştiren ABD, 2016'da ülkeye yönelik silah ambargosunu kaldırmıştı.

ABD'den 43 yıl sonra Vietnam'a ziyaret

ZAMANLAMA MANİDAR

Ziyaretin, Çin'in Paracel adaları ve Vietnam'ın mülkiyet iddia ettiği Spratlys'teki 7 suni adada askeri yığınağını arttırdığı dönemde yapılması dikkati çekiyor.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde Çin başta olmak üzere Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

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