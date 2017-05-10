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ABD'den açıklama: Endişelenme Türkiye

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ile ilgili açıklama geldi. Mattis, "Türkiye'nin endişelerine çözüm üreteceğiz" ifadesini kullandı.

10.05.2017 - 14:44
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Reuters'ın haberine göre ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, güney sınırının güvenliğine destek için Türkiye'yle çok yakın çalışacaklarını söyledi.

Mattis, ABD'nin YPG'ye silah verme kararından dolayı Türkiye'nin endişeleriyle ilgili ise, "Endişeler için çözüm üreteceğiz." dedi.

ABD'den açıklama: Endişelenme Türkiye

ABD YPG'YE SİLAH YARDIMI YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Rakka operasyonu öncesi Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) silah yardımı yapılmasını onayladı. YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makinalı tüfekler ve zırhlı araçlar da var.

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