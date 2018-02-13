ABD'den Afrin açıklaması geldi: Endişeliyiz

Kuveyt'te açıklamalarda bulunan Tillerson 'bölgede büyük askeri operasyonların sonlanmasının IŞİD'in ABD ve müttefikleri tarafından kalıcı şekilde yenilgiye uğratıldığı anlamına gelmediğini' söyledi.

Ülkesinin Suriye'nin kuzeybatısındaki son gelişmelerinden endişe duyduğunu ifade eden Tillerson Türkiye'nin güvenlik endişelerinin de 'kuvvetle farkında olduklarını' söyledi.

SURİYE'YE 200 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Tillerson toplantıda yaptığı açıklamada ayrıca Washington'ın Suriye'de kurtarılan bölgelerde kullanılmak üzere ek 200 milyon dolarlık yardım yapma kararı aldığını duyurdu.

Tillerson'ın perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.