ABD'nin Afrin operasyonu rahatsızlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı bir şekilde Afrin merkezine ilerlerken, Teröristlerin sponsoru ABD'den açıklama üstüne açıklama geliyor.
Tırlar dolusu silahlarla PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yardımda bulunan ABD, şimdi ise teröristleri için endişe duyuyor.
ABD, TERÖRİSTLERİ İÇİN ENDİŞELİ
TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'de teröristleri köşeye sıkıştırırken Amerika operasyonun durmasını istedi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin harekatı DEAŞ'la mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz" dedi.