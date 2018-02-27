taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8110
EURO
4,6625
ALTIN
161,15
PETR
66,4700

ABD'nin Afrin operasyonu rahatsızlığı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Afrin harekatının DEAŞ'la mücadelede dikkat dağıttığını söyledi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 19:47..
  1. Haberler
  2. Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı bir şekilde Afrin merkezine ilerlerken, Teröristlerin sponsoru ABD'den açıklama üstüne açıklama geliyor.

Tırlar dolusu silahlarla PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yardımda bulunan ABD, şimdi ise teröristleri için endişe duyuyor.

ABD, TERÖRİSTLERİ İÇİN ENDİŞELİ

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin'de teröristleri köşeye sıkıştırırken Amerika operasyonun durmasını istedi.  ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, "Afrin harekatı DEAŞ'la mücadelede dikkatleri dağıtıyor. Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Polonya'da soğuk hava 53 can aldı
Polonya'da şiddetli soğuklar etkili oluyor. Kasım ayından bu yana hipotermiden 53 kişi hayatını kaybetti.
Almanya’da şehirler mazotlu araçlara yasak koyabilecek
Almanya’da şehirlerde yaşanılan hava kirliliğinin azaltılması için devam eden hukuk mücadelesi bugün sonuçlandı.
Düğün magandası dehşet saçtı
Pakistan'da düğünde eline uzun namlulu tam otomatik bir silah alan bir kişi, havaya ateş açarken silahın kontrolünü kaybetti, üç kişiyi vurdu.
Kar ve don Avrupa'yı olumsuz etkiledi
Avrupa genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve don, günlük yaşamı aksatıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

156
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

768
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

189
Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

317
Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

82
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

219
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM