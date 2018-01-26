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ABD'den Afrin için PKK itirafı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Afrin'deki teröristler için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

AA | 26.01.2018 - 16:05..
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ABD'den Afrin için PKK itirafı

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin operasyonu ve Türkiye'nin bölgedeki adımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YPG YERİNE PKK DEDİ

Nauert, Suriye'nin kuzeybatısındaki PYD/PKK unsurlarıyla ilgili konuşurken ABD yönetiminin her zaman dile getirdikleri "YPG" tanımı yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE PKK'NIN PEŞİNE DÜŞTÜ"

Daha sonra sözlerinde herhangi bir düzeltme yapmayan Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." yorumunu yaptı.

ABD'den Afrin için PKK itirafı VİDEO

"HERHANGİ BİR GERGİNLİK İSTEMİYORUZ"

Nauert, Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklama da ise hem diplomatik olarak hem de askeri anlamda Türkiye ile konuştuklarını vurgulayarak, "Başkan Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rex Tillerson'un Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, hem de askeri olarak gerçekleştirdiğimiz konuşmalarda çok açık olduk. Herhangi bir gerginlik istemiyoruz." diye konuştu.

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