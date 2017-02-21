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ABD'den Avrupa'ya: Amerikan halkının sabrı sonsuz değil

ABD Başkan Yardımıcısı Mike Pence, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını sene sonuna kadar artırması gerektiğini söyledi.

21.02.2017 - 07:28
  1. Haberler
  2. Dünya

Pence, AB kurumlarının liderleriyle görüştükten sonra NATO Karargahı'na geçerek, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. İkili, yaklaşık bir saat süren görüşme sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Stoltenberg, daha fazla savunma harcaması ve NATO'da daha adil bir yük paylaşımının önemi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

STOLTENBERG: AB KENDİSİ YAPMAZKEN..

Bunun göreve başladığından beri en büyük önceliği olduğunu kaydeden Stoltenberg, 'Avrupalılar, Avrupa'nın savunmasına daha fazla taahhütte bulunmaya istekli değilse, ABD'den bunu talep edemez.' dedi.

2016'da, uzun yıllar süren kesintiden sonra Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın savunma harcamalarının yüzde 3,8 arttığını kaydeden Stoltenberg, müttefiklerin 2014'e alınan karar doğrultusunda GSYİH'larının yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefinine ilişkin çabalarını hızlandırması gerektiğini ifade etti.

ABD'den Avrupa'ya: Amerikan halkının sabrı sonsuz değil

"2017 BİTENE KADAR GERÇEK BİR İLERLEME BEKLİYORUZ"

Pence ise 'ABD ve Başkan Donald Trump'ın NATO ve transatlantik ittifaka verdiği güçlü desteği'ni ifade etmek üzere NATO'da bulunmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurgulayarak, savunma harcamalarında artış yapılmasının önemine değindi.

Amerika'nın üzerine düşeni yapacağına işaret eden Pence, 'Ancak Avrupa'nın savunması, bizim kadar Avrupa'nın da taahhüdünü gerektiriyor.' dedi.

2014'te alınan kararı hatırlatan Pence, 'ABD Başkanı ve Amerikan halkı, müttefiklerimizin sözlerini tutmasını, ortak savunmamızda daha fazlasını yapmasını ve Başkanın da (Trump) umduğu gibi, 2017 yılının sonuna kadar gerçek bir ilerleme kaydedilmesini bekliyor.' ifadesini kullandı.

"LAF DEĞİL, HAREKETE GEÇME ZAMANI"

ABD dışında sadece 4 müttefikin yüzde 2 hedefini yakaladığını anlatan Pence, "Savunma harcamasını artırmaya yönelik bir planınız yoksa, edinin. Bunlar benim değil onun (Trump) sözü. Laf değil, harekete geçme zamanı." uyarısında bulundu.

Ukrayna'daki çatışmalar konusunda her iki tarafın da ateşkese uymasını isteyen Pence, "Başkan Trump'ın güçlü bir şekilde inandığı üzere (Rusya'yla) yeni bir ortak zemin ararken bile, ABD, Rusya'yı sorumlu tutmaya devam edecek." dedi.

ABD'den Avrupa'ya: Amerikan halkının sabrı sonsuz değil

"AMERİKAN HALKININ SABRI SONSUZ DEĞİL"

ABD Başkan Yardımcısı, 2017 sonuna kadar savunma harcamalarının artırılmaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarına ilişkin ısrarlı sorular üzerine, "Cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Ama biliyorum ki Amerikan halkının sabrı sonsuza kadar sürmeyecek." ifadesini kullandı.

"FLYNN'DE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Pence, Rus yetkililerle görüştüğüne dair bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifa etmesine ilişkin bir soru üzerine şöyle konuştu:

"General Flynn'in bana bildirdiği bilgilerin yanlış olduğunu öğrenmekle hayal kırıklığına uğradım. General Flynn'in Birleşik Devletler'e uzun süredir verdiği hizmetleri takdir ediyorum. Ancak Başkanın (Trump) onun istifasını istemesini tamamen destekliyorum. Bu doğru karardı. Doğru ve zamanında yapıldı."

"BASIN GERÇEKLERLE OYNAMAMALI"

Pence, ABD'de basın özgürlüğünün tehdit altında olup olmadığına ilişkin olarak ise şunları söyledi:

'Özgür ve bağımsız bir basını kuvvetle destekliyorum. Ancak Başkan ve hepimizin, basın gerçeklerle oynadığı zaman bunu dile getirmeye devam edeceğimizi tahmin edebilirsiniz. Gerçek şu ki, Trump gibi doğrudan Amerikan halkına konuşma konusunda kendine has kabiliyete sahip biri varsa ve medya yanlış yaparsa, Başkan Trump yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için meseleyi doğrudan Amerikan halkına götürecektir.'

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