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ABD'den Avrupa'ya üç nükleer bombardıman uçağı

ABD'nin dün İngiltere'deki hava üslerine nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 3 stratejik bombardıman uçağı gönderdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 16:20..
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ABD'nin Kuzey Kore ile aralarında geçen nükleer sürtüşme soğuma evresine girdi, ancak ABD tedbiri elden bırakmamak konusunda kararlı. Üç adet B-52 tipi nükleer bombardıman uçağı ABD'den Avrupa'ya gönderildi.

İNGİLTERE'YE KONUŞLANDI

2 ABD bombardıman uçağı, İngiltere'deki Fairford hava üssüne konuşlanırken, 1 uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle Mildenhall hava üssüne inmek zorunda kaldı.

ABD'nin B-52 tipi nükleer bombardıman uçaklarını İngiltere'ye göndermesindeki amacına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD'nin Avrupa üslerinde yığınak mı yaptığı yoksa tatbikat için mi bulunduğu bilinmiyor.

B-52'LER SAHNEDE

Ekim ayında ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Kore ile ilişkilerde tırmanan gerginliğin ardından Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarını teyakkuza geçirme emri beklediği belirtilmişti.

B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının 10 yıl sonra Rusya’nın hava savunmasını aşamayacak duruma geleceği de basına yansımıştı.

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