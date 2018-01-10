ABD'den Avrupa'ya üç nükleer bombardıman uçağı

ABD'nin Kuzey Kore ile aralarında geçen nükleer sürtüşme soğuma evresine girdi, ancak ABD tedbiri elden bırakmamak konusunda kararlı. Üç adet B-52 tipi nükleer bombardıman uçağı ABD'den Avrupa'ya gönderildi.

İNGİLTERE'YE KONUŞLANDI 2 ABD bombardıman uçağı, İngiltere'deki Fairford hava üssüne konuşlanırken, 1 uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle Mildenhall hava üssüne inmek zorunda kaldı. ABD'nin B-52 tipi nükleer bombardıman uçaklarını İngiltere'ye göndermesindeki amacına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD'nin Avrupa üslerinde yığınak mı yaptığı yoksa tatbikat için mi bulunduğu bilinmiyor. B-52'LER SAHNEDE Ekim ayında ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin, Kuzey Kore ile ilişkilerde tırmanan gerginliğin ardından Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarını teyakkuza geçirme emri beklediği belirtilmişti. B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının 10 yıl sonra Rusya’nın hava savunmasını aşamayacak duruma geleceği de basına yansımıştı.