ABD'den ayrılan Rus diplomatlar Moskova'ya ulaştı

New York ve Maryland'de, casus üssü oldukları iddia edilen Rus kuruluşları da kapatıldı.
DİPLOMATLAR ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜ
35 Rus diplomat ve aileleri Moskova'ya ulaştı.
OBAMA'NIN KARARI
ABD Başkanı Barack Obama, "Başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.
PUTİN: KİMSEYİ GÖNDERMEYECEĞİZ
Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.