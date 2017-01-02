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ABD'den ayrılan Rus diplomatlar Moskova'ya ulaştı

ABD, siber saldırı yaptığı gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etti.

Haber Merkezi | 02.01.2017 - 14:29
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ASD

New York ve Maryland'de, casus üssü oldukları iddia edilen Rus kuruluşları da kapatıldı.

DİPLOMATLAR ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜ

35 Rus diplomat ve aileleri Moskova'ya ulaştı.

OBAMA'NIN KARARI

ABD Başkanı Barack Obama, "Başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

PUTİN: KİMSEYİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

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