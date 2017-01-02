ABD'den ayrılan Rus diplomatlar Moskova'ya ulaştı

PKK terör saldırıları düzenliyor Alman medyası da bu saldırıları hedefine ulaştırmak için PR'ını yapıyor.

Gözü dönmüş terörist yılbaşı gecesi Ortaköy'deki bir eğlence mekanını kana buladı. O saldırganla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

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Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Pek çok ünlünün de uğrak mekanı olan Reina'ya yılbaşı gecesi yapılan hain saldırı Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu..