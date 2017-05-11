ABD'den BAE'ye 2 milyar dolarlık silah satışı

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı yazılı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanlığının onayladığı silah satışı hakkında Kongrenin bilgilendirildiğini duyurdu.

SATILAN SİLAHLAR

Satışı için onay verilen silahların listesinde 60 adet PAC-3 (Patriot anti balistik füze), 100 adet GEM-T (Taktik balistik füze önleme) ve çok sayıda “araç ve gereçlerin” bulunduğu kaydedildi.

Talebin Birleşik Arap Emirleri tarafından yapıldığına dikkat çekilerek maliyetin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, silahların Körfez ülkesine verilmesinin ardından ülkenin hava ve füze saldırılarına karşı "daha güvenli" olacağı vurgulandı.