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ABD'den BAE'ye 2 milyar dolarlık silah satışı

ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 milyar dolar civarında çoğunluğu füze olan silahları sattığını açıkladı.

11.05.2017 - 23:49
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asd

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı yazılı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanlığının onayladığı silah satışı hakkında Kongrenin bilgilendirildiğini duyurdu.

SATILAN SİLAHLAR

Satışı için onay verilen silahların listesinde 60 adet PAC-3 (Patriot  anti balistik füze), 100 adet GEM-T (Taktik balistik füze önleme) ve çok sayıda  “araç ve gereçlerin” bulunduğu kaydedildi.

Talebin Birleşik Arap Emirleri tarafından yapıldığına dikkat çekilerek maliyetin 2 milyar dolar civarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, silahların Körfez ülkesine verilmesinin ardından ülkenin  hava ve füze saldırılarına karşı "daha güvenli" olacağı vurgulandı.

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