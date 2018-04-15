ABD'den BMGK'ya yeni tasarı

ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye krizi devam ediyor. Suriye'de rejime ait kimyasal tesislerin bombalanması ile devam eden süreç, BMGK'da da devam etti. Rusya'nın Suriye tasarısına BMGK'dan veto gelirken, ABD Suriye için yeni bir tasarı ile yeniden BMK'da.

İYİ NİYET VE BAĞIMSIZ SORUŞTURMA

Yeni tasarıda, insani yardım karşısındaki engellerin kaldırılması ve ateşkes çağrıları yer alırken, Şam'dan ön koşulsuz olarak BM nezdindeki barış görüşmelerine 'iyi niyetli ve yapıcı' katılım talep ediliyor.





Tasarıda ayrıca Suriye'deki kimyasal saldırı iddiaları için 'bağımsız soruşturma açılması' öngörülüyor.