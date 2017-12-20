ABD’den BM'ye oylama tehdidi: İsimleri alacağız

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı İİT ve Mısır'ın talebi ile toplanan BMGK'da ABD yalnızlığı vardı. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, oylama sonrasında yaptığı açıklamada üye devletlere adeta tehditler yağdırarak, "Güvenlik Konseyi'nde tanık olduğumuz şey bir hakaret. Bunu unutmayacağız." demişti.

BEYAZ SARAY'A BİLDİRECEĞİZ

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley bugün yaptığı açıklamada da, BM Genel Kurulunda Perşembe günü Kudüs konusunda yapılacak oylamada üye devletlerin kullanacakları oyların Beyaz Saray’a bildirileceğini söyledi.

İSİMLERİ TEK TEK BEYAZ SARAY'A GÖNDERECEĞİZ TEHDİDİ

Haley, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "BM bizden her zaman daha fazla şey yapmamızı ve daha çok vermemizi istedi. Dolayısıyla, biz Amerikan elçiliğini nereye açacağımız konusunda bir karar verirsek, geçmişte yardım ettiklerimizden bizi hedef haline getirmesini beklemeyiz. Perşembe günü kararımızı eleştiren bir oylama yapılacak ve ABD oylamadan isimler alacak." ifadelerine yer verdi.

İSRAİLLİ DİPLOMATLARA İKNA ÇAĞRISI

Bir yandan ABD tehditleri BM'de hukuksuz bir ikna mekanizmasını devreye sokarken, diğer yandan da İsrail lobisi yurt dışında faaliyet gösteren diplomatlarına lobicilik faaliyetlerinde bulunma mesajı verdi.

BM kararına olumlu yönde oy verecek olan temsilciler ile görüşüp, kararını olumsuz yönde değiştirilmesi çağrısında bulunan İsrail yönetimi, diplomat, büyükelçi ve konsolosluklarına acil olarak çalışmalara başlaması çağrısında bulundu.