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ABD'den Brunson'ın tahliyesine ilk yorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'un ev hapsine alınmasına ilişkin "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" dedi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 19:11..
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ABD'den Brunson'ın tahliyesine ilk yorum

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ ve PKK adına suç işlemek amacıyla tutuklanan Papaz Andrew Brunson hakkında yeni bir karar verdi.

CEZASI EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Mahkeme, papazın adli kontrol şartıyla cezaevinden çıkmasına ve ev hapsine alınmasına karar verdi. Çıkan kararda, Amerikalı papaza yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.

Andrew Brunson cezaevinden çıktı VİDEO

ABD YETERLİ GÖRMEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brunson'ın ev hapsine alınmasına ilişkin "Yeterli değil. Brunson aleyhinde güvenilir bir kanıt görmedik" diye konuştu.

FETÖ'cü papaz ev hapsine alındı haberi
ABD'den Brunson'ın tahliyesine ilk yorum

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