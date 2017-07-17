ABD'den Büyükada'da basılan örgüt üyelerine destek

Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele polis operasyonu düzenlenmişti.

HEPSİ YARGI ÖNÜNDE

Operasyonda gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖZGÜRLÜK DEDİ

Hakim karşısına çıkarılacak isimlere ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'tan destek geldi. Örgüt üyeleriyle bir araya gelen Bass, İdil Eser ve diğer üyeler için özgürlük çağrısı yaptı.