taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.512
USD
3,5428
EURO
4,0593
ALTIN
140,14
PETR
49,0700

ABD'den Büyükada'da basılan örgüt üyelerine destek

ABD Büyükelçisi Bass, Büyükada'da toplantı halinde basılan örgüt üyelerinin hakim karşısına çıkarıldığı anlarda özgürlük çağrısı yaptı.

17.07.2017 - 14:35
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD'den Büyükada'da basılan örgüt üyelerine destek

Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele polis operasyonu düzenlenmişti.

HEPSİ YARGI ÖNÜNDE

Operasyonda gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve aynı örgütten Veli Acu, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan'ın yanı sıra Şeyhmuz Özbekli ve Ali Garawi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ ÖZGÜRLÜK DEDİ

Hakim karşısına çıkarılacak isimlere ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'tan destek geldi. Örgüt üyeleriyle bir araya gelen Bass, İdil Eser ve diğer üyeler için özgürlük çağrısı yaptı.

ABD'den Büyükada'da basılan örgüt üyelerine destek

İlginizi Çekebilir
Jandarma Genel Komutanlığı ünlü dizinin müziği seslendirdi
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter sayfasından Game Of Thrones'un müziğini çaldığı bir video yayınladı.
Ahmet Zeki Üçok FETÖ tehlikesini anlattı
15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini değerlendiren eski askeri savcı Üçok, "Başarılı olsaydı Türkiye parçalanacaktı" dedi.
MGK toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının 1 numaralı gündem maddesi OHAL.
Bağdadi Rakka'da saklanıyor iddiası
Irak istihbaratının üst düzey yetkilisi, DEAŞ'ın eli kanlı lideri Bağdadi'nin hayatta olduğunu ve Suriye'de saklandığını bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

170
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

75
Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

261
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

76
Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

53
Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

191
Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM