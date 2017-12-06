ABD'den çalışanlarına Kudüs yasağı

Filistinli grupların, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması anlamına gelen Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planınını protesto etmek için çarşamba gününden başlayarak protestolar düzenleme çağrısının ardından ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunca yazılı bir açıklama yapıldı.

Başkonsolosluğun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"(Filistinliler tarafından) 6 Aralık'tan başlayarak Kudüs ve Batı Şeria'da gösteriler düzenleme yönündeki yoğun çağrılar nedeniyle ABD hükümeti çalışanları ve ailelerinin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Beytüllahim ile Eriha kentleri de dahil Batı Şeria'ya düzenleyecekleri şahsi seyahatler ikinci bir açıklamaya kadar yasaklanmıştır. ABD hükümeti çalışanlarının Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve Batı Şeria'ya düzenleyeceği resmi ziyaretlere ancak zaruri olması halinde ve ek güvenlik önlemleri altında izin verilecektir. ABD vatandaşları kalabalıkların toplandığı, polis veya asker bulunan yerlerden sakınmalıdır. ABD vatandaşlarına düzenleyecekleri seyahatlerde bu talimatları ve ABD Dışişleri Bakanlığının sağladığı İsrail, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili ek rehberliği dikkate alma tavsiyesinde bulunuyoruz."