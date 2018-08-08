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ABD'den Çin mesajı: 2. bölüm 23 Ağustos'ta

ABD, Çin'e uygulayacağı gümrük vergisinin 16 milyar dolarlık ikinci bölümünün 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

AA | 08.08.2018 - 04:39..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın "teknoloji hırsızlığı ile adaletsiz ticaret uygulamaları" nedeniyle Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı gümrük vergisinin ikinci bölümüne yönelik detaylar kesinleşti.

ABD'den Çin mesajı: 2. bölüm 23 Ağustos'ta

İKİ TARAF DA GERİ ÇEKİLMİYOR

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 23 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacak 16 milyar dolarlık ikinci ürün listesini yayımladı. Bu listede motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verildi.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan gümrük vergisinin 7 Temmuz'da uygulamaya giren ilk bölümünde ise nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürün  bulunuyordu.

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