ABD'den Çin'e: Konuşma zamanı artık sona erdi

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bundan sonra Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma talebinde bulunmayacağını, bu toplantıların bir sonuç vermediğini belirtti.

"KONUŞMA ZAMANI ARTIK SONA ERDİ"

BMGK'nın Kuzey Kore'ye halihazırda yaptırımlar uyguladığını ve yeni yaptırımların Kuzey Kore üzerindeki uluslararası baskıyı artırmayacağını kaydeden Haley, "Çin'in artık bu konuda önemli bir adım atmayacağına karar vermesi gerekiyor. Konuşma zamanı sona erdi. Kuzey Kore rejiminin uluslararası barışı tehdit ettiği aşikar." ifadelerini kullandı.

"ÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

Haley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Kuzey Kore hakkında konuşacak bir şey kalmadı artık, Çin harekete geçmeli. Japonya ve Güney Kore baskıyı artırmalı, bu sadece ABD'nin sorunu değil, uluslararası çözüm gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, BM Güvenlik Konseyi üyesi Çin ile bir süredir Kuzey Kore'ye daha sert yaptırımlar uygulanması konusunu görüşüyordu.

ABD'NİN GÜÇ GÖSTERİSİNİN ARDINDAN BU AÇIKLAMA GELDİ

Haley'nin ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı'nın Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile güç gösterisinde bulunmasının ardından yaptığı bu açıklama dikkati çekti.