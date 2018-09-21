ABD'den Çin'e S-400 ve uçak yaptırımı

ABD'li yetkililer, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında 2017 yılında çıkartılan ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yasası uyarınca ilk kez üçüncü bir ülkeye ceza uygulandığını söyledi.

Yetkililer, ABD'nin Rusya'dan savaş uçağı ve füze alan diğer ülkelere karşı da benzer adımlar atabileceğini söyledi.

S-400 YAPTIRIMI

Rusya'dan askeri malzeme almayı planlayan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye, Rusya'dan biri opsiyonlu iki adet S-400 füze savunma sistemi satın almak üzere Eylül 2017'de bir anlaşma imzaladı. Sistemin teslimatın 2019'da başlanması bekleniyor ve bu anlaşmanın bedeli yaklaşık 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

ABD ve NATO ise Rusya'nın hava savunma sistemlerinin NATO'nun kullandığı savaş uçaklarıyla ilgili gizli ayrıntıları öğrenebileceği kaygısıyla Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemini satın almasına karşı çıkıyor.

KARŞILIK VERME PLANI

Çin'e getirilen yaptırımla ilgili gazetecilere bilgi veren ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Türkiye'ye yönelik de benzer bir adımın atılıp atılmayacağına dair soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

Ancak, Rusya'dan füze savunma sistemi ve savaş uçağı satın alma niyetinde olan farklı ülkelerle konuyla ilgili olarak defalarca temas kurduklarını aktaran yetkili, "(Muhataplarımıza) S-400 gibi sistemlerin CAATSA kapsamında potansiyel sonuçlar doğurabilecek sistemlerden biri olduğunu çok net bir şekilde söyledik" dedi.

Aynı yetkili, "Bu yaptırımların esas hedefi Rusya. Bu bağlamda, CAATSA kapsamında uygulanan yaptırımlar hiçbir ülkenin savunma yeteneklerini zayıflatmayı amaçlamıyor. Bunlar, Rusya'nın zararlı eylemlerine karşı maliyetlerini artırmayı hedefliyor" diye konuştu.