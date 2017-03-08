ABD'den Çinli firmaya 900 milyon dolar ceza

ABD Hazine, Ticaret ve Adalet bakanlıklarının ortak açıklamasına göre, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden ZTE, 892 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

ŞİRKET SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

ABD menşeli ürünleri ihracat yasağı ve ekonomik yaptırımlara rağmen 2016 yılına kadar İran'a satmaya devam eden şirket, ayrıca açılan soruşturmalarda yalan beyanda bulunduğu ve adaleti yanılttığı suçlamalarını da kabullendi.

Açıklamada, şirketin anlaşma şartlarına uymaması halinde ayrıca 300 milyon dolar cezayı ödemeyi kabul ettiği bildirilirken, toplam 1,2 milyar doları bulabilecek cezanın şimdiye kadar ihracat yasakları veya yaptırımları çerçevesinde verilen en yüksek bedel olduğu vurgulandı.

ÜST DÜZEY ÇALIŞANLARINI DA DEĞİŞTİRECEK

Şirketin, anlaşma gereğince cezaların yanı sıra birçok üst düzey çalışanını değiştireceği ve üç yıl boyunca gözaltında tutulacağı bildirilen açıklamada ayrıca, anlaşmanın ilgili davaya bakan Kuzey Teksas Bölge Mahkemesi tarafından onaylanması gerektiği kaydedildi.

"KENDİ AVUKATLARINI VE MÜFETTİŞLERİNİ BİLE KANDIRDI"

ABD Adalet Bakanı Jeff Sesssions, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "ZTE sadece hassas Amerikan teknolojisini İran gibi hasmane rejimlerden koruyan ihracat tedbirlerini ihlal etmedi, ayrıca federal müfettişlere yalan söyledi, illegal faaliyetlerini gizlemek için kendi avukatlarını ve müfettişlerini bile kandırdı." ifadesini kullandı.

ZTE'nin İcra Kurulu Başkanı Zhao Xianming ise yaptığı yazılı açıklamada, "ZTE yaptığı hataları kabul ediyor, bunların sorumluluğunu alıyor ve olumlu yönde değişmeye yönelik kararlılığını sürdürüyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ZTE'ye karşı geçtiğimiz yılın mart ayında yaptırım kararı alarak, ABD'li firmalarla iş yapmasını yasaklamıştı.