taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.93495
Euro
6.89925
Altın
1222.155
Borsa
94747.53
Gram Altın
233.59

ABD'den Endonezya'ya taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Endonezya'ya 12 gün sonra taziye mesajı iletti.

AA | 11.10.2018 - 22:19..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo'nun, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi'ye hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediğini ve depremden etkilenen vatandaşlar için destek mesajı verdiğini belirtti.

DOĞAL AFETLE MÜCADE YALANI

Pompeo'nun, 2 bin 65 vatandaşını kaybeden Endonezya'ya 12 gün sonra destek telefonunda bulunması dikkati çekti.

Nauert şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Pompeo ve Dışişleri Bakanı Marsudi, Endonezya'nın doğal afetle mücadele çabaları ve ABD'nin devam eden yardım girişimlerini ele aldı."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

219
Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

Vestel'in elektrikli otomobili: VEO

431
Arda Turan ifade verdi

Arda Turan ifade verdi

357
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

107
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

53
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

199
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

265
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM