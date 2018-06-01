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ABD'den Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarıya veto

ABD, Filistin halkı için koruma talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

AA | 01.06.2018 - 23:13..
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ABD'den Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarıya veto

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştı.

ABD'den Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarıya veto

ABD, FİLİSTİN'İ KORUMASIZ BIRAKMAK İSTİYOR

Bildirgenin maddeleri arasında, Filistinli sivillere "uluslararası koruma sağlamaya yönelik önlemler" talep eden tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması bekleniyordu. Ancak her zamanki gibi İsrail'in menfaatlerini koruyan ABD, 5 daimi üyeden biri olarak tasarıyı oylanmadan veto etti.

ABD'den Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarıya veto

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, İsrailli temsilci Danny Danon ile birlikte.

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