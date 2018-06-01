ABD'den Filistin halkı için BM'ye sunulan tasarıya veto

Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan sunucu Fatih Portakal'ın, bunun ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

ABD Başkanı Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

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Cumhurbaşkanı: Artık Uber diye bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok tartışılan Uber'le ilgili: "O iş bitti, artık öyle bir şey yok." dedi.