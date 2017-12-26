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ABD'den Filistin'e başkent teklifi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını" söyledi.

AA | 26.12.2017 - 19:53..
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ABD'den Filistin'e başkent teklifi

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de muhtarlar ve aşiret liderleri ile Filistin uzlaşı meselesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

HAMAS'A 'EBU DEYS' BAŞKENT OLSUN TEKLİFİ

Heniyye, "Hamas'a ABD'nin, Filistinli yetkililere Kudüs'ün yakınlarındaki Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi teklifi sunacağına dair bilgiler ulaştı." dedi.

ABD'den Filistin'e başkent teklifi

Söz konusu teklifin içeriğine dair Heniyye, planın Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edilmesinin önü açılması amacıyla Ebu Deys ile Aksa arasında bir köprü inşa edilmesini ve Aksa'nın 3 zamanlı bölünmesini kapsadığını aktardı.

TRUMP'IN KUDÜS KARARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren Heniyye, "Trump'ın Kudüs kararı, Filistin davasının tasfiye edilmesini amaçlayan mücadelenin bir parçası. Kararın, tüm bölgenin şekillenmesine uzayan boyutları var. Karar, yalnızca Filistin'deki durumlar için değil bölgenin izlerinin tamamen değiştirilmesi için ortaya atıldı." dedi.

ABD'den Filistin'e başkent teklifi

"KUDÜS KONUSUNDA TAVRIMIZ NET"

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kudüs meselesi ve alternatif yurt edindirme planlarının tehlikeleri hakkında görüştüğünü kaydeden Heniyye, "Filistinliler, Kudüs ve Filistin konusunda hiçbir siyasi ihlali kabul etmeyerek net ve kesin bir tutum talep ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'den Filistin'e başkent teklifi

"HERHANGİ BİR HAKTAN VAZGEÇMEYİZ"

Heniyye, Filistin halkına ABD'nin Kudüs kararına karşı intifadayı sürdürme çağrısında bulunarak, "Kudüs konusunda herhangi bir haktan vazgeçmenin bütün İslam ümmetine tehlikeli yansımaları olacak." dedi.

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